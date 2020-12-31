إيقاف أعمال تشوين مواد بناء ومصادرة الأدوات المستخدمة في ميت أبو غالب

شنت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس المدينة بإيقاف أعمال مبانى مخالفة وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الثانى وتم مصادرة المضبوطات من رمال وزلط وإيداعها بمخزن الوحدة وتم تحرير محضر إلى النيابة العسكرية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت الوحدة استقبال طلبات المواطنين من أجل التصالح على مخالفات البناء مع أخذ التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا حيث تم متابعة سير العمل داخل الادارة الهندسية موجها بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح واجراءات تلقي طلبات التصالح وسداد بنسبه 25٪؜ من قيمة المخالفة.

ويأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المستمرة والمشددة بشأن عدم السماح بأى مخالفات بنطاق المراكز والمدن والتصدى بكل حزم ضد المخالفين احتراما لهيبة الدولة وتنفيذا للقانون.

و في السياق ذاته قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع وحدة ملاريا كفر سعد برش وتطهير بعض المناطق بالمدينة للقضاء على يرقات البعوض قبل أن تتحول إلى حشرة كاملة

حيث أفاد رئيس المدينة بأنه تم وضع خطة لمكافحة نواقل الأمراض في القضاء على الذبيبات والناموس حيث تشمل الخطة كافة مناطق المدينة للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الاصابة بالأمراض المعدية التي تنقلها الحشرات.

و في سياق متصل شنت الوحدة المحلية بكفر حملة إزالة لمكمورة للفحم على مساحة 150م٢ بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط ، كما تم مصادرة مايقرب من 35 طن أخشاب من 18مكمورة بقريتى الرياض والبساتين بمركز كفر البطيخ و بمدينة دمياط الجديدة خلف المنطقة الصناعية تم تشوينهم بالمخالفة، فضلاً عن عمل تعهدات على أصحاب المكامير بعدم تشوين الأخشاب بالمخالفة.