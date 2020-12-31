محمد عشوب عن إصابة نجله بكورونا: حالته تدهورت أثناء عودته من دبي

كشف الماكيير الكبير محمد عشوب، عن الحالة الصحية لنجله المنتج الشاب عادل عشوب، الذي يرقد حاليًا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ عدة أيام.

وقال محمد عشوب لـ«الوطن» إن نجله كان متواجدًا في دبي، لمتابعة تصوير فيلم «الشنطة»، وأصيب أربعة أشخاص من طاقم العمل بكورونا، متابعًا: «كانوا متواجدين في دبي، وأظهرت نتائج المسحة التي أجروها هناك إيجابية المسحة لهؤلاء الأشخاص، وجاءت نتيجة المسحة لنجلي عادل سلبية، وبالتالي قرر العودة لمصر، وأثناء تواجده بالطائرة شعر ببرد ورعشة، وأحضرت المضيفة له بطانية وتم تقليل حدة التكييف».

واستطرد «بعد عودته لمنزله، اتصل بي وأخبرني بالأعراض التي يشعر بها، وقام بإعادة المسحة من جديد وتم اكتشاف الفيروس وجاءت النتيجة إيجابية، مش عارف إزاي العينة جاءت سلبية في دبي، ومع حدة التعب والصداع وارتفاع درجة الحرارة وتكسير بالجسم، وكان يسير على بروتوكول علاجي ولكن زاد تعبه وتم حجزه بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات، أنا طالب دعوات الناس عشان ربنا معاه وينجيه».

وتابع: «ربنا عمل كده، عشان ابني يرجع ويكون قدام عيني بدل مايتبهدل هناك وكنت أتجنن وأسافر له، خصوصًا وأنا مريت بالتجربة قبله من شهرين ولحقوني وقتها».

وكان الفنان تامر عبدالمنعم، قد أعلن إصابة 3 من طاقم عمل فيلم «الشنطة» المشارك في إنتاجه عادل عشوب، بفيروس كورونا، خلال تصويرهم مشاهد الفيلم بدولة الإمارات، وهم مدير إنتاج، ومسؤول أعمال الأكوربات، والكوافير، وتم نقلهم لأحد المستشفيات بدبي لتلقي العلاج، مع عودة باقي فريق العمل بالكامل لمصر، بعد إجراء الفحوصات بسلام، على أن يستكمل التصوير بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة.

وكان الماكيير محمد عشوب، قد كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر إصابة نجله بكورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.