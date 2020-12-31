جامعة دمياط تعلن وقف جميع الأنشطة وتمنع أي تواجد للطلاب

قررالدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، استكمال ما تبقى من مقررات دراسية أونلاين، بنفس قواعد العام السابق، مع تأجيل كل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، على أن يتم استكمال الاختبارات الشفهية أو العملية أو النظرية، التي بدأت بالفعل، بعد العودة من الإجازة.

وأعلن رئيس الجامعة عن صدور قرار بمنع تواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي لأي سبب من الأسباب، كما حذر من استدعائهم لأي سبب، أو التواجد داخل أي منشأة تابعة للجامعة، مع وقف جميع المناقشات، اعتباراً من السبت 2 يناير، وكذلك وقف كافة الأنشطة الطلابية، فيما عدا الأنشطة أونلاين، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، لاستمرار التواصل بين الطلاب.

وتضمنت القرارات تواجد نصف القوة البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الإداريين، بحسب جدول يعتمده عميد الكلية بالنسبة للكليات، أو أمين عام الجامعة بالنسبة للإدارة العامة، أو نائب رئيس الجامعة المختص، أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالنسبة للمدن الجامعية والإدارة الطبية.

وقرر رئيس جامعة دمياط استمرار الإجراءات الاحترازية والتعقيمات بشكل دائم، مع منع الزيارات الشخصية بجميع أشكالها، طوال الفترة القادمة، بداخل أي منشأة من منشآت الجامعة.

وأعلن "دعدور" تأييد الجامعة التام لقرارات مجلس الوزراء، لما يؤدى إلى طمأنة الطلاب وأهلهم، وحماية للمواطنين، بوقف التجمعات داخل الجامعات، التي تُعتبر أكبر مكان تحدث به تجمعات بشكل يومي، وخاصةً داخل المدرجات وقاعات الدرس.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الموافقة على اقتراح وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، بأن يتم استكمال التيرم الأول بنظام التعلم عن بعد، بداية من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن يتم تأجيل كل الامتحانات، التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.