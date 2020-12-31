مشروعات جديدة بـ342 مليون جنيه لتوفير 904 فرص عمل بالبحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إقامة 15 مشروعًا استثماريًا مختلفة الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 342 مليون جنيهًا، على أن توفر 904 فرص عمل.

وذكرت المحافظة، أن المشروعات عبارة عن منفذي بيع منتجات زراعية وطبيعية ومستلزمات زراعية على مساحة 1900 م2، بناحية الكيلو 102 غرب الطريق الصحراوي، بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك لتوفير 20 فرصة عمل.

وتشمل المشروعات أيضًا مستودع غاز على مساحة 250 م2 بناحية الطود بمركز كوم حمادة، بتكلفة 300 ألف جنيه، ويوفر فرصتين عمل، وكذلك مصنع تعبئة مياه معدنية وخط إنتاج صناعات غذائية «عصائر» على مساحة 1600 م2، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بتكلفة 200 مليون جنيه، ويوفر 100 فرصة عمل، إضافة إلى ثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة 1000 م2، بناحية الأبقعين بمركز حوش عيسى، بتكلفة 1.470 مليون جنيه، ويوفر 26 فرصة عمل.

وتضم المشروعات أيضًا معصرة ومعمل لتخليل الزيتون على مساحة 158 فدانًا و5 قراريط و20 سهمًا بناحية طريق العالمين بمركز وادي النطرون بتكلفة مليوني جنيه، وتوفر 40 فرصة عمل بخلاف العمالة الموسمية، وكذلك 20 منفذًا لمستلزمات إنتاج زراعي على مساحة 1000 م2 بناحية الكيلو 75 على الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ويوفر 45 فرصة عمل.

كما وافقت اللجنة العليا على إقامة مصنع كرتون وأكياس بلاستيكية "رولات فوم" على مساحة 3000 م2، وكذا محطة لفرز وغربلة وتخزين الحاصلات الزراعية والتقاوي وتعبئة مواد غذائية جافة على مساحة 6000 م2 بالإضافة إلى محطة فرز وتخزين البطاطس والخضروات وإنتاج بطاطس نص مقلية وحفظ وتبريد وتجميد الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك على مساحة 2000 م2 بمركز أبو المطامير، بتكلفة استثمارية إجمالية 90 مليون جنيه، وتوفر 350 فرصة عمل.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على السير في إجراءات تخصيص مساحة 10 أفدنة لإحدى الشركات العاملة في مجال الطاقة، لإقامة مشروع إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة 125 مليون دولار.