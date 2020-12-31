السودان يحذر إثيوبيا من الملء الثاني للسد

حذر السودان، اليوم، الخميس، إثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء السد الإثيوبي دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم كما حدث في المرحلة الأولى من الملء.

وقال وزير الخارجية المكلف السوداني عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي، خلال استعراض أبرز ملفات عمل الوزارة في عام 2020، إن الخرطوم تحذر من الملء الثاني للسد الإثيوبي إذا لم يتم الاتفاق مع الدول الأخرى حول الأمر، وذلك بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

استئناف المفاوضات

وأعلنت الحكومة السودانية، منتصف الشهر الجاري، الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول السد الإثيوبي، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على منهج قديم لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

واستأنف الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان)، مباحثات حول السد الإثيوبي برئاسة وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، مطلع الشهر الماضي، حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.

تاريخ السد

وبدأت إثيوبيا تشييد هذا السد على النيل الأزرق عام 2011، وأعلنت بداية الملء الأول له في 21 يوليو الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية التعبئة بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.

ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول السد في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل والسد، إلا أن المفاوضات، التي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.