بمشاركة مجتمعية.. حفل تكريم للموظفين أصحاب الهمم بكفر الدوار (صور)

نظمت جمعية وفاء الخير لتنمية المجتمع بالبحيرة، حفلا لتكريم الموظفين بالهيئات الحكومية، من ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، بحضور العديد من القيادات الشعبية والدينية بالمحافظة، وتضمن الحفل الذي أقيم في مدينة كفر الدوار، توزيع أجهزة كهربائية على عرائس من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توزيع الهديا والألعاب على الأطفال أصحاب الهمم الموجودين بقاعة الاحتفال.

وقالت وفاء نجاح، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أصحاب الهمم نحن من نحتاجهم وليس هم الذين يحتاجوننا، لأن آثار فعل الخير يجلبها التكفل بهؤلاء، وهو أمر تعهدنا به بجمعيتنا طوال الفترة الماضية، وانتهزنا فرصة احتفالات العام الميلادي الجديد، ونظمنا هذا الاحتفال بمشاركة أصحاب الهمم.

وقالت نجلاء العربي، المدير العام للجمعية، تكفلنا بجهاز العروسة للفتيات اليتيمات وصاحبات الهمم، وكان توزيع هذه الهدايا ضمن الاحتفال اليوم، دون الإعلان عن أسمائهن أو الإشارة إليهن، حفاظا على مشاعرهن وبناءا على رغبة المتبرعين.

ومن جانبه أكد أسامة حسين، المدير التنفيذي للجمعية، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من خلال الكشف الظاهري على الضيوف قبل دخول القاعة، وتوزيع الكمامات والمطهرات على الحضور، وتكليف متخصصين بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

وكان أعضاء الجمعية دعوا لحفل تكريم الموظفين من أصحاب الهمم، وضم التكريم موظفين بقطاعات "الصحة، التعليم، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، الوحدات المحلية، الثقافة"، بالإضافة لحضور عشرات الأطفال من أصحاب الهمم، وجرى تكريمهم وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم، فيما أعلن متبرعين عن التكفل بجهاز العروسة لعدد من اليتيمات، وتم توزيع أجهزة كهربائية عليهن بعد انتهاء الاحتفال.

وشهد الاحتفال عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والعديد من القيادات الشعبية بكفر الدوار، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين المسلم والمسيحي، ووجهوا التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة العام الميلادي الجديد.