7 خطوات لإصدار تصريح مواقف أصحاب الهمم للإماراتيين والمقيمين إلكترونيا

في إطار التحول الرقمي والتكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس الماضي، خدمة جديدة تستهدف أصحاب الهمم وهى طلب إصدار تصريح مواقف أصحاب الهمم الكترونيا بعد إلغاء الورقي والتي تهدف لتسهيل عملية تنقلهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها في أبو ظبي خطوات إصدار تصريح مواقف أصحاب الهمم للمواطنين والمقيمين في التقرير التالي:

طريقة الحصول على الخدمة

- ادخل على موقع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

- اختر من القائمة الموجودة أعلى الموقع تبويب الخدمات الإلكترونية.

- من تبويب الخدمات الإلكترونية اختار تصريح مواقف أصحاب الهمم ثم بدء الخدمة.

- املأ البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر تقديم لتظهر لك بعدها رسالة "بنجاح تم تقديم الطلب" .

الجمهور المستهدف

أصحاب الهمم من الفئات التالية: (الذهنية، السمعية، البصرية، الجسدية، التوحد، المتعددة، النفسية، التواصل، قصور الانتباه والنشاط الزائد) من المواطنين والمقيمين.

الأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة

-صورة عن جواز السفر

-صورة من الهوية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإقامة سارية المفعول للمقيمين (6) أشهر فما فوق.

- تقرير طبي (الإعاقات الجسدية والحسية) ونفسي (الإعاقات الذهنية والتوحد) من جهة رسمية معتمدة تفيد بوجود الإعاقة.

صور شخصية بخلفية بيضاء.

رسوم الخدمة

تقدم الخدمة لكافة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بشكل مجاني.

قنوات أخرى للحصول على الخدمة

وكانت قد أكد القائمون على مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال الإعلان عن الخدمة الخميس الماضي، أنه بخلاف الحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، فإنه سيتم تفعيل الخدمة في وقت لاحق على تطبيق مؤسسة زايد العليا على أجهزة الهواتف الذكية، وعبر واتساب الأعمال الخاص بالمؤسسة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة.