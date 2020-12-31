بيومي فؤاد: سنة 2013 سنة السعد عليا.. وأتمنى الخير في عام 2021

تمنى الفنان بيومي فؤاد، أن يكون العام الجديد 2021 أفضل على مصر والأمة العربية والإسلامية وكافة الفنانين ولا تكون مثل عام 2020 الماضي والذي عانى منه الكثير، كما أنه يري بأن عام 2013 كانت «سنة السعد» بالنسبة له، وفيها نجح في الظهور بمسلسل «الكبير أوي» بشخصية «الدكتور ربيع»: «ربنا حباني بشخصية جد، ولما بيطلع مني الهلس بيضحك جدا، وده اللي خلاني أتصدق لما بعمل الدراما».

فؤاد: أعمل حاليا على فيلم «الشنطة» بطولة شيرين ودينا حايك

وأضاف «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، إنه عاد، أمس، من دبي بالإمارات العربية المتحدة حيث أنه كان يقوم بتصوير فيلم «الشنطة» والذي ظهرت به الفنانة شيرين والفنانة دينا حايك، حيث تدور أحداث الفيلم بحمل كلا من أبطال العمل «شنطة» مختلفة عن الأخر ويحاول كلا منهم سرقة الشنطة من الفنان الأخر.

فؤاد: عملي في المسرح أهلني للظهور بمختلف الأعمال الفنية

وأوضح أن بدايته التمثيلية جائت عبر الظهور كنجم مسرح ما أكسبه الكثير من الخبرات أهلته ليكون ممثل كبير في سن ككبير، حيث أن المسارح المصرية لا تواجه الزخم المطلوب كمسرحيات القطاع الخاص التي يكون بها الكثر من الإعلانات والزخم الاعلامي.

فؤاد: المسرح هو النوع الوحيد بالإعلام الذي يتوتر ممثليه بشكل دائم

وأكد أن المسرح هو النوع الوحيد في الإعلام الذي يتوتر فيه كافة الفنانين بشكل دائم سواء آكانت المسرحية الأولي لهم أم العاشرة: «فيه افيهات طابع بوسطة عمرها ما تخيب وباخاد سوكسيه، لما يقل شوية بياخد ضحك عادي، وفي مرة وأنا بعمل الأفية كان كل الي معايا على المسرح بيضحكوا وفي مرة رميت الأفيه ومحدش ضحك خالص، واتاخدت، بس انا ككوميديان بعرف أضحك على نفسي، وفيه جمهور بيضحك من جوه، والضحك عدوى».

فؤاد: فنانوا الكوميديا الأكثر ضحكا في مشاهدي المسرحيات

وأشار إلى أن فنانوا الكوميديا الذين قد يحضروا للأعمال المسرحية هم الأكثر ضحكا على الأفيهات التي يتم إلقاءها في العمل المسرحي: «في مرة دخلنا عزينا واحد صاحبنا علشان رمي أفيه ومحدش ضحك، والكوميديان بيضحك على أقل افيه، زي اللاعبين الكبار مثل الخطيب ومحمد صلاح ممكن أي لاعب يرقصهم لأنهم بيعرفوا يرقصوا».

وتابع: «كل الممثلين سواء الكبار أو الصغيرين صحابي، وأنا بحب اسم شهبندر اللي أطلق عليا، وفيه من الفنانين اللي بيقولولي يا خال ويا بابا، وكتير باخد منهم الأفيهات وبقولها في الأعمال الفنية».