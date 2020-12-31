تحركات لتحسين خدمات المحمول بعد تشغيل ترددات جديدة خلال أسابيع

بدأت شركات المحمول تحركاتها، اليوم بشكل سريع لتحسين جودة خدمات الاتصالات فى مصر، وذلك عقب توقيع الشركات ثلاث اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين تنظيم الاتصالات، وفودافون، والمصرية للاتصالات، واتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم، حيث تبلغ قيمة هذه الاتفاقيات حوالي 1.170 مليار دولار.

وتخطط شركة فودافون مصر لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه في السوق المصري خلال العام المالي الجاري للشركة، بحسب أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 45 مليار جنيه منذ بدء نشاطها في مصر، ونخطط لزيادة استثماراتنا في السوق المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس المقبل، بما يقرب من 5 مليارات جنيه.

فيما قال حازم متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتصالات مصر لـ«الوطن»، إن شركته تخطط لضخ استثمارات في 2021 بنحو 5 مليارات جنيه للاستمرار في تحسين وتطوير خدماتنا ودعم الاستثمار في قطاع نقل البيانات والتقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما سينعكس ذلك على تحسين جودة خدمات الاتصالات بشكل أفضل.

فيما رصدت الشركة المصرية للاتصالات استثمارات بنحو 17 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات فى 2020، وبحسب عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، حجم الاستثمارات التي خاضتها الشركة في تطوير البنية التحتية 43 مليار جنيه منذ عام 2014.

وقال مسؤول حكومي بقطاع الاتصالات، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في تكاليف التشغيل من قبل شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية «فودافون - أورنج - اتصالات - وي»، متوقعاً أن تلجأ الشركات بطلب لتحريك أسعار خدمات الاتصالات، كالمكالمات المحلية والدولية وخدمات التجوال وباقات الإنترنت والرسائل القصيرة، في الربع الأول من العام الجديد «يناير - مارس 2021، موضحا لـ«الوطن»، أن الزيادة في اسعار الخدمات ستكون عبر طرح باقات جديدة بمزايا افضل من الحالة، ولكنها ستكون بأسعار على مع إلغاء الباقات القديمة.

وبرر المصدر لجوء الشركات لرفع الأسعار لعدة أسباب، منها، ارتفاع أسعار الكهرباء ورسوم التراخيص والأجور وغيرها من المصروفات ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وبالنظر لخدمات الاتصالات سنجد أنها هي الوحيدة التي لم ترتفع حتى الآن، مؤكداً أن شركات المحمول ضخت استثمارات كبيرة جدا خلال السنوات الثلاث الماضية لتطوير البنية التحتية وتحسينها، ولكنها لم تلجأ حتى الآن إلى رفع الأسعار.