70 متطوعا يدعمون المصابين والمتضررين تحت شعار «مستورة»

من بين العديد من المبادرات كانت مبادرة «مستورة» تلك التى كان هدفها منذ البداية أن تساهم فى الإشراف الطبى على مرضى كورونا ليس فقط للمصريين وإنما لجميع المقيمين فى مصر بشكل قانونى، وبالفعل تمكن الفريق الذى يتكون من أعضاء من جميع الجنسيات المقيمة فى مصر وكذلك شباب من مختلف المحافظات، من المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية لمرضى العزل المنزلى.

«خريجة تجارة»: نقدم خدمات طبية ومادية ونفسية وغذائية للمرضى

عن تلك الفكرة تقول شروق مصطفى، خريجة كلية التجارة بجامعة حلوان، إنها تعمل فى المجتمع المدنى منذ ما يزيد على 5 سنوات، إلى أن ظهر فيروس كورونا المستجد، ومن هنا قررت الفتاة عمل مبادرة تحت اسم «مستورة» بهدف تقديم خدمات طبية ومادية وتعليمية ونفسية وغذائية للمرضى.

أبناء 9 جنسيات فى مصر يعمل الفريق على خدمتهم، سواء كانوا عالقين أو مقيمين أو حتى لاجئين، وتضيف «شروق»: «كنا بنساعد كل الجنسيات ماكانش يفرق معانا تقديم الدعم الطبى للمرضى»،

70 متطوعاً هو عدد المشاركين فى تلك المبادرة من جميع المحافظات وكذلك الجنسيات الموجودة فى مصر: «إحنا لا جمعية ولا مؤسسة، وهدفنا مساعدة وتوعية الناس، بنشتغل بشكل أساسى فى القاهرة والإسكندرية وبنى سويف، وبنخدم فى كذا محافظة تانية، ومعتمدين بشكل أساسى على الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى».

قام الفريق بتخصيص مطبخ يقدم وجبة يوماً بعد يوم للمرضى بشكل مجانى.