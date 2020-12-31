«2020 عام الزيادة».. 7 قرارات تلخص انفراجة الأجور في مصر

شهد عام 2020، انفراجة في ملف أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، رغم التحديات والصعوبات التي صاحبت أزمة جائحة كورونا، وأثرت سلباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع السياحة، وهو ما أكده وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، قائلاً إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، رغم الأزمة الحالية وما تفرضه من ضغوط على موازنة الدولة.

وتحركت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، على صعيد تحسين مرتبات العاملين بالدولة عبر عدد من القرارات التي دخلت حيز التنفيذ، والتي من المنتظر دخولها حيز التنفيذ خلال أيام، وتستعرضها "الوطن" في النقاط التالية:

«7% علاوة دورية»

جرى منح العاملين بالدولة علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى.

«12% علاوة خاصة»

جرى منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً ودون حد أقصى.

«زيادة الحوافز»

تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري سواء لموظفي الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بها اعتباراً من يوليو الماضي بواقع 150 جنيهاً لـ"الدرجة الرابعة" وما دونها، و200 جنيه لـ"الدرجة الثالثة" و250 لـ"الدرجة الثانية" و300 لـ"الأولى" و325 لـ"مدير عام أو كبير" و350 لـ"الدرجة العالية" و375 لـ"الدرجة الممتازة".

«حزمة المعلمين»

أقرت الحكومة حزمة مالية إضافية لتحسين أجور الموظفين المعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، بإجمالي 6.6 مليار جنيه لـ2.1 مليون معلم، سيتم صرفها اعتباراً من رواتب شهر يناير 2021، بما يتراوح بين 390 للمعلم المساعد و630 لكبير المعلمين، عبر زيادة "البدل" 50% وحافز الأداء 50% ومكافأة امتحانات النقل 25% بالإضافة إلى حافز الإدارة المدرسية، وإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.

«حزمة المهن الطبية»

جرى زيادة بدل المهن الطبية في مصر لـ600 ألف طبيب وممرض بالقطاع الصحي، بتكلفة 2.25 مليار جنيه، بما يتراوح بين 400 و700 جنيه وبحد أقصى بين 700 و1225 جنيها. يشمل المنتفعون بالبدل، أساتذة الجامعات في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

«مكافأة أطباء الامتياز»

تمت زيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف خلال فترة التدريب «الامتياز» لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.

«إعفاءات وامتيازات ضريبية»

قررت الحكومة زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث جرت زيادة الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وأيضاً رفع حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وهو ما يعفي أصحاب المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنوياً من الضرائب بشكل تام، مع قيام وزارة المالية بإضافة شريحة مستحدثة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح دخلها بين 15 و30 ألفًا، بحيث تخضع لضريبة 2.5% فقط.