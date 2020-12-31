اعرف قيمة جدية التصالح الجديدة في مخالفات البناء بعد المهلة الأخيرة

بعد مطالبات عدة بمدها، وافق مجلس الوزراء، في إجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر أخيرة تنتهي في مارس المقبل .

وحدد مجلس الوزراء طبقاً لـ "قانون التصالح" في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية المبالغ المطلوب سدادها للتصالح، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية قبل القرار الجديد.

قيمة جدية التصالح الجديدة

السداد في شهر يناير

إذا قام المخالف بالسداد في شهر يناير المقبل، فإنه يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح.

السداد في شهر فبراير

في حال قام المتقدم للتصالح بالسداد في شهر فبراير، فإنه يُسدد 35% .

السداد في شهر مارس

إذا قام الموطن بالسداد في شهر مارس المقبل، فإنه يسدد 40% من قيمة التصالح.

مدد التصالح

وتم إصدار قانون التصالح رقم 17 لعام 2019 في 4 أبريل 2019، وذلك لتقنين الأوضاع في المباني المخالفة لقانون البناء، من خلال دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر على حسب موقع العقار وبالفعل بدأ التنفيذ في 9 يوليو 2019.

وفي ديسمبر 2019، كان تم الإعلان عن مد فترة التصالح للمرة الأولي بسبب قلة عدد المتقدمين لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2020 وفي 24 سبتمبر من نفس العام وخلال مؤتمر صحفي أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر آخر، ليكون إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، كما صدر قرار بمد أخر ينتهي بنهاية شهر نوفمبر وأمتد مرة أخرى لأخر ديسمبر ليعلن اليوم الدكتور مصطفى مدبولي أخر فرصة للتصالح والتي سنتهي في 30 مارس 2021 .