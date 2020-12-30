«القاهرة» تحذر أصحاب مخالفات البناء: غدًا آخر مهلة للتصالح

ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أصحاب مخالفات البناء الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء ودفع مبالغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة يوم غد الخميس 31 ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة هي الأخيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات عند تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

القاهرة: التصالح يهدف إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين

وأضاف محافظ القاهرة، أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وحقوق الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على مسؤولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح.

وزير التنمية المحلية: إعادة النظر في اشتراطات البناء

وتحدث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في وقت سابق لـ«الوطن»، أنه تم إعداد اشتراطات جديدة للبناء وعرضها على رئيس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن الرئيس طلب بعض التعديلات و تم إعادة النظر في الاشتراطات البنائية.