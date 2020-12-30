الفيوم تتلقى 120 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنّ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 120 ألف و681 طلبا حتى الآن، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين.

وأضاف محافظ الفيوم، أنّ قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غدًا الخميس.

جدير بالذكر أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شكّل لجنة لمراجعة تراخيص البناء، وعقد اجتماعًا مع المسؤولين لاستعراض ما تم إنجازه لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، كما تم متابعة آخر أعمال لجنة مراجعة التراخيص، التي انتهت من مراجعة كافة تراخيص مدينة الفيوم.

وخلال الاجتماع وجه إلى ضرورة البدء في مراجعة تراخيص البناء بمراكز المحافظة المختلفة، مُشددًا على ضرورة مراجعة الاشتراطات البنائية التي سيتم إعلانها قريبًا، مناشدًا أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة في 31 ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أنّ محافظة الفيوم تصدرت باقي المحافظات في الانتهاء من ملف التصالح للمباني المخالفة، حيث وصلت إلى 100% على إجمالي عدد المخالفات بكافة مراكز المحافظة، حيث أعلن الأنصاري جمع مبلغ 410 مليون جنيه لصالح الدولة جراء المبالغ المدفوعة مقدمًا كإثبات على جدية التصالح، موضحًا أنّه لا يزال هناك بعض المواطنين يصرون على المخالفة والتعدي بالبناء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة ولكن يتم التصدي لهم بكل حزم.

وتمكنت المحافظة من إزالة ما يقرب من 800 مخالفة بناء جديدة في المهد قبل أن ينتهي أصحابها من تشييد المباني كاملة، لافتًا إلى احتيال بعض المواطنين على الدولة عبر تقديم طلب تصالح على قطعة أرض فارغة بدعوى أنّها مبنية ثم يقوم بالبناء بعد تقديم ملف التصالح قبل حضور لجنة المعاينة للموافقة على البناء من عدمه، مؤكدًا أنّ المحافظة تمكنت من ضبطهم وإتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.