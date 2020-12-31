آسر ياسين: تعاملت مع كورونا على أنه دور برد.. «حلفت أندمه أنه جالي»

كشف الفنان آسر ياسين، عن معاناته مع أزمة كورونا، قائلا: إنه رفض التواجد مع أي شخص، وعزل نفسه تماما في الجونة، وكان وحيدًا هناك بعد إصابته بكورونا في مهرجان الجونة، وظل وحيدًا حتى تعافى منه، وكان يتعامل مع المرض على أنه «دور برد»، «قولت والله لاندم كورونا إنها جاتلي، كنت بقرقش فصين توم يوميا، وكنت مش ببقى حاسس بأي طعم والحمد لله خفيت منه بسرعة».

أسر ياسين: عانيت كثيرا من أزمة كورونا وزوجتي كانت بعيدة عني

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أن عانى كثيرًا من أزمة كورونا، خاصة أن زوجته كانت بعيدة عنه، في الموجة الأولى من الفيروس، حيث إن زوجته كانت بعيدة في دولة أخرى، وكان هناك ظروف منع طيران، وكان لا يعرف كيف سيقابلها، وكان هناك مشاكل عديدة، ولكن الأزمة مرت، متمنيًا أن تعبر هذه الأزمة أيضا.

وتابع أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، غيرت شكل السينما بشكل كبير، حيث إن السينما قبل عام 2011 شيء، وفي الوقت الحالي شيء آخر، حيث أصبح هناك انفتاح كبير على الكثير من المعلومات المختلفة، والمنصات المختلفة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

كورونا أثر على صناعة السينما

وأردف أن أزمة فيروس كورونا كانت واحدة من الأزمات التي أثرت بشكل كبير على صناعة السينما في مصر، والجميع تضرر منها بلا شك، وهو على المستوى الشخصي هو وعائلته، ولكنه سعيد أنها مرت، ويتمنى أن يكون العام الجديد سعيد على الجميع، «يارب عام جميل على الجميع، ويكون أفضل من السنة اللي فاتت، وكل سنة والناس كلها بخير».