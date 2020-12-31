آسر ياسين: سفر زوجتي للولادة في أمريكا أصعب موقف في 2020

قال الفنان آسر ياسين، إن حبه للتمثيل ظهر بشكل واضح في الجامعة، وبدأ يتابع الأفلام الأمريكية والفرنسية ويحللها، ويحاول معرفة قصص نجاح الممثلين، مبينا أنه كان محظوظ في بدايته الفنية، عندما أرسل له أشخاص أناروا له الطريق، مؤكدا أن دراسته للهندسة ساعدته على التطور بشكل عملي في مجال الفن، فالهندسة ساعدته على أن يفكر بشكل دقيق وعلمي، يؤدي إلى نتائج واضحة.

وأضاف ياسين، خلال استضافته في برنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه عمل كمنظم حفلات ومترجم، وعمل في مجال الإعلانات في بداية عمله في التمثيل.

وتابع: «أبي وأمي كانوا عايشيين في أبو ظبي، وكنت بروح أقدم في الشغل في الهندسة واترفض، بس عرفت إني في أمارة وعلامة إني أكمل في التمثيل، لما أمي كانت بتيجي مصر، وتشوف مسلسل، وتقول لأقاربنا إنني سأظهر حالا على الشاشة، وكانت تخبئ المجلات اللي طالع عليها، وبفضل دعواتها ورضاها، ربنا وفقني بعدما اتفقت مع أبويا سنة واحدة أني هعمل حاجة في مجال التمثيل».

وأردف: «أصعب موقف مر عليا في 2020، هو سفر مراتي اللي كانت حامل في الطفل الثالث، وبيقينا خايفين منلاقيش مكان في مستشفى تولد، فلجأنا إنها تولد في الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس عند أخي، وكانت أيام صعبة، وأنا مكنتش عارف أسافر لها، وكنت شغال، وجيه قرار صناع العمل، إننا نكمل تصوير، بس بتطبيق إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المتسجد كوفيد 19، وكنت باخد بالي من الولاد طاهر وآمين، وربنا ستر إن مرات أخويا وأخويا جم وقعدوا معاهم»

واختتم: «كنت حريص أن أولادي يحضروا على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي، رغم أن بعض الناس بتخاف من الحسد، بس أنا قولت لو الناس بتحبني بجد ده هيحمينا من العين، وبعدين عمرهم ما هيطلعوا تاني وهم أطفال على الريد كاربت، كسفوني جدا، أول لما عدوا على الريد كاربت، قالولي هي دي الريد كاربت يعني، ودي كانت لحظة مهمة، وعملنا بروفات واحد على يميني وواحد على شمالي، وكنت بفهم شغلتي، وهما هيفتكر لما يكبروا الموقف ده».