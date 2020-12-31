مصطفى حجاج: «سنة 2021 هتكون حلوة بأمر ربنا»

قال الفنان مصطفى حجاج، إن الأغنية الأكثر مقاربه بعام 2020 هي أغنية «جرح بعد جرح»، كما تمني الخير لمصر وللوطن العربي كله، ومتفائل بالعام الجديد 2021 والتي سيكون بها الكثير من الخيرات عليه: «سنة 2021 هتكون سنة حلوة بأمر ربنا».

حجاج: نصائح والدي سبب في نجاحي بمجالي

وأضاف «حجاج»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن والده كان سببا في نجاحه بمجاله الحالي، وذلك بسبب وصاياه له بالاهتمام بفنه والمخاطرة من أجل تحقيق حلمه: «أنا شقي بس بأدب، ومش بتعدي حدودي، ووالدي كان بيقولي خلي بالك وأداني نصائح كتير، ولما الواحد بيعمل بيها وهو صغير بتفرق معاه».

حجاج: مريت بالكثير من الصعوبات.. وبدأت الغناء في سن الـ10 سنوات

وأوضح أنه مر بالكثير من الصعوبات نتيجة طموحاته الكبرى في مجال عمله، ورأها كمنحة من الله وليست محنه، كما أنه لم يستسلم لما وجده في مسيرة حياته العملية، منها موقف غنائه في أفراح الأقاليم والنجوع في مصر، حيث أنه بدأ في الغناء في سن الـ10 سنوات: «فيه حجات كتير حصلت معايا وقولت لازم أكمل شغل واشتغل، ولسة بجتهد واتعلمت من الفترة دي الكتير، والصدمات بتقوى ومن بتهد».

حجاج: سعدت كثيرا بنجاح أغنية «أنا ضد الكسر»

مؤكدا أن أغنيته «أنا ضد الكسر» قد حققت نجاحات غير متوقعه، حيث أنه لم يكن يضمن نجاحها بالأساس ولكنه كان يراها «أغنيه حلوة» حيث شاركه فيها الفنان مدحت صالح ومحمود العسيلي: «أنا استفدت بيهم، وكلام الأغنية كان حلو ومس الناس جدا والكلام بتاع الأغنية كان حماسي وفرحت لما لقيتها بتتغني في المدارس».

حجاج: لقب «المتسلطن» الأقرب على قلبي.. أطلقه علي الفنان عمرو دياب

وأشار إلى أنه عمل كمطرب أساسي بعد فترة طويلة من عمله كمطرب عادي في الأفراح التي كان يذهب إليها، ما مثلت مسؤولية كبرى عليه، كما وأطلق عليه الفنان الكبير عمرو دياب لقب «المتسلطن»: «علشان الهضبة هو اللي قال دي حاجة عظيمة وشرف كبير ليا وتاريخ كبير».

وتابع: «بفكر في التمثيل وهو موهبة ومش هدخل فيه إلا لما أكون قادر أعمل ده زي ما بعمل أغاني محترمه أقدر أقدم تمثيل محترم، وفيه عروض جاتلي بس مكنتش شبهي أو شكلي، ومينفعش أطلع أهزر مع الناس ولكن لأزم أوصل الرسالة، ومينفعش أعمل حجات تكون محسوبة عليا، وبقدم الشكر للفنان هاني محروس».