أحمد سعد: «عامل حسابي مضحكش.. خايف أطلع تريند تاني»

قال الفنان أحمد سعد، إنه سعيد باستضافته في برنامج «ليلة الخميس»، لكن يفكر كثيرًا قبل الضحك، خاصة بعد تداول صوره بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأصبح «تريند»، موجهًا حديثه للفنان هاني شاكر: «أنا عامل حسابي مضحكش خايف أطلع تريند تاني والصور تقلب فيس بوك كله».

وأضاف «سعد»، خلال استضافته في برنامج «ليلة الخميس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن سبب الضحك المبالغ فيه خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جاء بشكل عفوي جدًا، متابعًا: «ناس كتير قالتلي أن ضحكة الفنان هاني شاكر بتضحك، وأنا هاني شاكر ضحكني بشكل كبير جدًا وفضلنا نضحك بشكل هيستيري والمقطع قلب الفيس بوك كله».

أحمد سعد: أحب الفنان هاني شاكر كثيرًا ودعمني كثيرًا في بداياتي

وتابع أنه يحب الفنان هاني شاكر كثيرًا، ودعمه كثيرًا في بدايته وكان خائفًا من أول تعاون بينهما وكان سعيدًا للغاية بالتعاون في آخر أغنية بينهم.

أحمد سعد: طلعنا على سلاح التلميذ وهنبقى على الأضواء قريب

وعن تداول صورهما على كتاب «سلاح التلميذ»: «الصورة دي كسرت الدنيا، وأنا قولت للفنان هاني شاكر أن هنطلع تريند على الصورة دي، وان شاء الله ناويين ننزل بكتاب الأضواء خلال الفترة الجاية.. أنا عارف أن هنطلع تريند تاني والله».

وواصل أن عمل دويتو مع الفنان هاني شاكر جاء بالصدفة حينما كان يتحدث معه، «كنت بقوله ياريت في مرة نعمل دويتو سوا، لقيته بيقولي وفيها إيه ياريت ووافق فعلا وبنعمل الدويتو فعلا، وكنت قلقان جدا بشكل كبير من الدويتو خصوصا أن مع عملاق كبير زي الفنان هاني شاكر، ولكن هو طمني وخلاني أقول اللي أنا عاوزه».