وظائف «كول سنتر» في كبرى شركات الاتصالات بمرتبات تصل لـ12 ألف جنيه

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عبر لصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توافر وظائف شاغرة للشباب الخريجين في كبرى شركات الاتصالات والإنترنت في مصر، للعمل في مجال «الكول سنتر» في قسم الدعم الفني، لمدة 5 أيام في الأسبوع، بواقع 9 ساعات يوميا يتخللها ساعة للراحة.

شروط التقديم في وظائف كول سنتر

حددت الشركة عدد من الشروط العامة والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف من الذكور والإناث، والتي جاءت كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة مؤهل عال «من أحد الكليات والمعاهد العليا».

ألا يقل سن المتقدم من 21 عاما ولا يزيد عن 31 عاما.

عدم قبول الطلاب وحاملي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

أن يكون المتقدم لبق، على علم كاف بمخارج الحروف الصحيحة أثناء التحدث مع العملاء، مع الجدية في التعامل.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

علمان بأنه لن يتم قبول الطلبات اللذين تخطت أعمارهم 31 عاما، فضلا عن أن ساعات العمل متغيرة خلال الشهر الأول مع إمكانية تثبيتها بدءا من الشهر الثاني للعمل.

المرتبات

بلغت مرتبات أكونت اللغة العربية 3000 جنيه، على أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن مقبول، كما بلغت مرتبات أكونت اللغة الإنجليزية 4000 جنيه، على أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن ممتاز والتحدث بطلاقة، فيما تراوحت أكونت اللغات ما بين 5300: 12000 جنيها، على أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية C1.

أماكن العمل

يتوفر العمل في عدد من مقرات الشركة المتواجدة في 6 مناطق، وهي: «الدقي، المعادي، المهندسين، العباسية، مصر الجديدة ومدينة نصر».

طريقة التقديم في وظائف كول سنتر

يتم التقديم للالتحاق بوظائف الكول سنتر من خلال التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، الكائن برقم 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، يوم الاحد 3 يناير 2021، من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا.