«عزمني على العشا وهددني بسكين».. ضبط موظف تحرش بزميله في حلوان

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، القبض على موظف لاتهامه بالتحرش بزميله ومحاولة ممارسة الفجور معه تحت تهديد السلاح، وتبين من التحريات أن المتهم حاول اختطاف الضحية في منزله واحتجازه داخل شقته بمنطقة حلوان، وتحرر محضر رقم 14684 لسنة 2020 بالواقعة وأحيل إلى النيابة.

هددني بالقتل

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه وقرر أنه تعرف على المتهم منذ فترة ونشأت بينهما علاقة صداقه وزماله عمل، مشيرا إلى أن المتهم استدرجه إلى شقته الكائنة في حلوان بحجة تناول العشاء، ففوجئ به يقترب منه ويحاول ملامسته من أماكن حساسه، فرفض ذلك ونشبت مشادة كلامية بينهما.

وأضاف المجني عليه: «فوجئت بالمتهم يحضر سكين المطبخ ويهددني بالقتل وأصابني، وعندما استغثت بالأهالي قمت بالهرب في الشارع».

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق .

بداية البلاغ

تعود أحداث القضية لبداية شهر يوليو الماضي عقب تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا يفيد باستغاثة شاب هرب من زميله بعدما هدده بسكين في منطقة حلوان، انتقل فريق من ضباط مباحث القسم بقيادة النقيب محمود سعداوي معاون المباحث إلى منطقة البلاغ.

ودلت التحريات إلى أن الشاب الذي يستغيث مصاب بطعنه نافذة واتهم صديقه بالشروع في قتله، وبمناقشته أكد أنه يربطه بصديقه علاقة زمالة في العمل، وأنه حضر إلى حلوان لتناول العشاء معه ولحين انتهاء ساعات الحظر.

وقال صاحب البلاغ إن المتهم حاول التعدي عليه جنسيا، مشيرا إلى أنه أحضر كمية من المخدرات لتناولها في الشقة، مضيفا «عندما رفضت شرع في قتلي، وتمكنت من الهرب عقب تجمع الأهالي».

تم استصدار اذن من النيابة العامة وبمراجعة الكاميرات القي القبض على المتهم وبمناقشته أنكر الواقعة وحاول اتهام الشاكي بالتعدي عليه بالضرب ، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.