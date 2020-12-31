الحبس 6 شهور لعامل تحرش بطالبة تمارس الرياضة بكورنيش إسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وسكرتارية السيد الوزيري، عاملاً بمغسلة، بالحبس 6 شهور، لاتهامه بالتحرش بطالبة، أثناء ممارستها رياضة الجري، على كورنيش إسكندرية.

تعود أحداث القضية رقم 20251 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة أول المنتزه، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من طالبة بقيام شخص بالإمساك بأماكن العفة لديها، أثناء تواجدها بكورنيش الإسكندرية دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم أنه أثناء تواجد المجني عليها "أ. ح. أ."، طالبة، برفقة شقيقتيها، لممارسة الرياضة على كورنيش الإسكندرية، بمنطقة "محمد نجيب"، فؤجئت بقيام المتهم "ح. أ. أ."، عامل بمغسلة، بالإمساك بأماكن العفة لديها من الخلف، فاستغاثت بالأهالي، الذين تمكنوا من الإمساك به وتسلميه إلى قسم الشرطة.

وبعرضه على النيابة، قررت إحالتة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي استدعت المجني عليها، واعتراف المتهم بالواقعة، وتنازل الشكاية في الدعوي، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.