وداع حزين لـ 2020: ارتفاع إصابات كورونا في العالم

سجل العالم ارتفاعا غير مسبوق في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأخيرة لعام 2020، حيث تم تسجيل 728 ألف إصابة على مستوى العالم، ففي اليوم الذي يودع الكثير من الناس عاما يفضلون نسيانه، شهد مقتل أكثر من 1.8 مليون شخص وإصابة 83 مليونًا بفيروس كورونا منذ يناير، بارتفاع جديد في الإصابات.

وصلت بريطانيا إلى أعلى معدل إصابات بالفيروس على أرضها منذ انتشار الفيروس، حيث سجلت ما يقرب من 56 ألف إصابة جديدة، مما دفع السلطات الصحية في البلاد إلى إعادة فتح أكبر مستشفى ميداني في العاصمة لندن، في محاولة لاستيعاب زيادة الإصابات القياسية في البلاد، وجاء ذلك بعد تسجيل سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، التي يعتقد أنها بدأت في سبتمبر الماضي، في منطقة «كنت» جنوب شرقي إنجلترا.

وأشار العلماء إلى أن السلالة المتحورة من الفيروس هي أكثر عدوى من النسخة الأصلية بنسبة تتراوح من 40 إلى 70%، ولكنها لم تكن السلالة الوحيدة التي ظهرت، حيث سجلت جنوب أفريقيا، سلالة جديدة هي أكثر فتكا من سلالة بريطانيا، بالإضافة إلى سلالة متحورة من الفيروس في نيجيريا، ورابعة في ماليزيا.

وارتفعت الإصابات الجديدة بالفيروس في جنوب أفريقيا بصورة غير مسبوقة، حيث سجلت 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس في آخر 24 ساعة، وهو معدل قياسي للإصابات، حيث إن أعلى إصابات سجلتها البلاد لم تتجاوز الـ 13 ألف إصابة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وعادت الإصابات للارتفاع في مجموعة كبيرة من الدول خلال الساعات الأخيرة، بعد ما انخفض منحنى الإصابات مع بداية ديسمبر، وكان من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت في آخر 24 ساعة ثاني أعلى معدل إصابات على أرضها بـ 234 ألف إصابة، بالإضافة إلى فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، وإسرائيل، وحتى الصين، مما دفع الدول إلى تشديد إجراءاتها وفرض قيود صارمة للسيطرة على تفشي الفيروس تزامنا مع إطلاق حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي.

وسجلت وزارة الصحة المصرية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بصورة متسارعة، حيث سجلت في آخر 24 ساعة، 1.418 حالة جديدة، لتقترب من أعلى معدل إصابات وصلت له البلاد في يونيو الماضي، وبلغ في ذلك الوقت 1.774 ألف إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 138.062 حالة من ضمنهم 112105 حالة تم شفاؤها، وفقا لتقرير صادر عن الصحة المصرية.