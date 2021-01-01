رحلة انتهت بكابوس.. مصرع شخص وإصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لم يكن يعلم شقيقان ورفيقيهما أنّ زيارتهم إلى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ستنتهي بكابوس، حيث توفي أحدهم وأُصيب الباقون بإصابات متنوعة، بعد انقلاب سيارتهم في مصرف بحيرة قارون بالطريق السياحي أمام قرية رحيل.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد انقلاب سيارة ملاكي في مصرف بحيرة قارون على الطريق السياحي أمام قرية رحيل، ما أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة 3 آخرين بينهم طفلة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ المصابين هم آية عامر سليمان (12 عامًا)، وأحمد مرجان جبريل (28 عامًا)، وشقيقه محمد مرجان جبريل (26 عامًا)، ووفاة شخص آخر بصحبتهم مجهول الهوية.

وأشارت التحريات إلى أنّ ضحايا الحادث كانوا في نزهة ببحيرة قارون وخلال عودتهم من نزهتهم انقلبت بهم السيارة في مصرف بحيرة قارون أمام قرية رحيل بنطاق المركز بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها وعدم تمكنه من السيطرة على السيارة فسقطت في المصرف متسببة في إصابتهم ووفاة أحدهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، فيما تم جثة المتوفي إلى ثلاجة الموتى بنفس المستشفى، كما قامت قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة من المصرف المائي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أنّ ذلك الطريق يشهد حوادث متكررة بسبب عدم وجود إضاءة جيدة بالإضافة إلى وجود ملفات كثيرة وعدم وجود مطبات تحد من سرعة السيارات، حيث أصيب ثلاثة أصدقاء الاثنين الماضي، إثر انقلاب دراجة بخارية بهم بنفس المنطقة.