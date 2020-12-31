جامعة الفيوم تقرر تخفيض أعداد العاملين واستكمال الدراسة أونلاين

قرر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تخفيض أعداد العاملين بإدارات الجامعة المختلفة وكلياتها والمراكز والوحدات التابعة لها بنسبة 50%، وذلك استناداً لقرارات مجلس الوزراء، والاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس.

وأكد رئيس جامعة الفيوم أنه سيتم البدء في تطبيق نظام التناوب في العمل، اعتباراً من يوم السبت القادم، على أن تبدأ المجموعة الأولى بالمناوبة في الفترة من يوم السبت المُقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم، ثم تبدأ المجموعة الثانية بالمناوبة في الفترة من يوم السبت الموافق 9 يناير حتى يوم الخميس 14 يناير، وتستمر المناوبة لحين إصدار قرار جديد من وزير التعليم العالي.

وأشار "شديد" إلى أنّ ذلك القرار يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بجامعة الفيوم.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنّه تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، قررت الجامعة استكمال تدريس كافة المناهج الدراسية المقررة خلال الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد، وذلك اعتباراً من يوم السبت المُقبل، وحتى يوم السبت 16 يناير.

وأضاف أنه تقرر تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي "التيرم" الأول إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 20 فبراير المُقبل، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

ونفى رئيس الجامعة صدور قرار باستبدال امتحانات سنوات النقل بالجامعة بأبحاث دراسية، مثلما حدث العام الماضي، مؤكداً أنّه سيتم إجراء الامتحانات في الوقت المناسب الذي تحدده وزارة التعليم العالي، بعد الاطمئنان على انحسار الإصابة بالفيروس المستجد.