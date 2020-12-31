خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

كشفت وزارة التموين والتجارة، مؤخرا، أنه سيتم فتح باب إضافة المواليد لبطاقة التموين، لبعض الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، التي تجمع البيانات الخاصة خلال الحملات التي تقوم بها الدولة، مطلع يناير 2021.

واستمرارا لخدمات جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة، في السطور القليلة المقبلة، تستعرض المستندات وخطوات المطلوبة، لإضافة مواليد جدد على بطاقات التموين، عبر موقع بوابة الحكومة المصرية..

خطوات إضافة مواليد عبر موقع دعم مصر

يبدأ الأمر من خلال الدخول على موقع دعم مصر أو من هنـــا.

يتم الضغط على ضم أفراد أسرتي وذلك لإضافة مولود جديد.

يتم اختيار ابد أ الخدمة.

تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

بعدها تظهر بيانات مقدم الطلب، ومثل عدد الأفراد، المحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، يتطلب الأمر الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

قم باختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل أرقام القومي.

تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب اضافة مواليد جدد بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

ويمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

عناوين مكاتب التموين

أولًا: القاهرة

- حلوان: بلوك 29 مدخل 3 شقة رقم 1 مساكن عين حلوان.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: السيدة زينب – الخليفة – المقطم – البساتين – دار السلام – حلوان - 15 مايو – المعادي – التبين – مصر القديمة.

- مركز شباب حدائق القبة: شارع ولي العهد، حي حدائق القبة.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: الوايلي – عابدين – الموسكي – وسط القاهرة – غرب القاهرة – باب الشعرية – بولاق – منشية ناصر.

- السلام ثان: مدينة النهضة، إدارة تموين السلام 2.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: مصر الجديدة – النزهة - مدينة نصر شرق – مدينة نصر غرب – المطرية – عين شمس – السلام (1) - السلام (2) – المرج – القاهرة الجديدة.

- الزاوية الحمراء: 10 شارع فاروق يونس بجوار مخبز الحاج/ محمد أبو آية حي الزاوية الحمراء.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: الزيتون – حدائق القبة – الساحل – روض الفرج – شبرا – الزاوية الحمراء - الشرابية.

ثانيًا: الجيزة

- البدرشين: المجلس المحلي بالبدرشين.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: البدرشين – العياط – الحوامدية – أبو النمرس – الواحات – أطفيح - الصف.

- أوسيم: مبنى مجلس مدينه أوسيم.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: أوسيم – كرداسة – منشأة القناطر – 6 أكتوبر.

- إمبابة: إدارة تموين المنيرة الشرقية بلوك 18 شارع المطار أمام شارع الإمام الغزالي.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: إمبابة – المنيرة الشرقية والغربية - الوارق.

- بولاق الدكرور: مكتب تموين بولاق (1) بلوك 26 مساكن كفر طهرمس من شارع العشرين أمام رسلان.

الأحياء التي يخدمها المنفذ: الجيزة – الهرم – العجوزة – الدقي – العمرانية (أ)، (ب) – بولاق الدكرور (أ)، (ب).

ثالثا الإسكندرية

-محرم بك

العنوان :شارع قناة السويس، محرم بك

-باب شرق 1

العنوان :11 شارع جواد حسنى، الإبراهيمية

-غيط العنب

العنوان:107 شارع راغب باشا غيط العنب

-كرموز

العنوان:107 شارع راغب باشا ،غيط العنب

-الجمرك

العنوان :67 شارع قصر رأس التين،الجمرك

-اللبان

العنوان :6 شارع القائد جوهر، اللبان

-العامرية

العنوان :شارع مسجد الشرقاوى، العامرية، الإسكندرية

-برج العرب

العنوان :مساكن مجلس المدينة، شارع أنور السادات برج العرب

-رمل

العنوان :153 شارع الفتح، صفر