هاني شاكر: سأطرح أغنية باللهجة اللبنانية في 2021

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه يرغب في تخفيف الدراما في أغانيه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه غنى الكثير من الأغاني بها دراما، ويطمح في تقديم أغاني من نوع جديد خلال عام 2021، لافتًا إلى أن هناك مفاجآت كبيرة له خلال العام الجديد، حيث سيغني باللهجة اللبنانية وسيتم طرحها خلال عام 2021.

وأضاف «شاكر»، خلال استضافته في برنامج «ليلة الخميس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله وهو يضحك بشكل هيسيتري بجانب الفنان أحمد سعد جاء بشكل عفوي تماما، وكان في جلسة تصوير برفقة الفنان أحمد سعد، ولم يأخذ الأمر أكثر من نصف ساعة، وكان في منتهى المرح والفرحة بجانب أحمد سعد.

هاني شاكر: أحمد سعد ابن نكتة وضحكني جدًا في الفيديو المنتشر

وتابع: «أحمد سعد ابن نكتة، وضحكني بشكل كبير، والفيديو ده ساعدني أن الناس تعرف أني بضحك وبهزر كانوا واخدين فكرة تانية عني بسبب الأغاني وغيرها، بس أنا بضحك وبهزر بشكل كبير، وكنت حابب أن أعمل دويتو معاه».

هاني شاكر: أحمد سعد له طريقة شعبية في اغانيه

وأردف أن أحمد سعد له طريقة معينة في الأغاني بها لهجة شعبية، يرغب في تقليده فيها، وهذا أمر لا يخجل من قوله، حيث إن الفنان أحمد سعد من الأصوات التي يحبها بشكل كبير، وكان عازما على عمل دويتو معه بسبب صوته المميز، وبالفعل الأغنية التي تم طرحها قلبت مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت ردود أفعال قوية للغاية.

وعن أغاني المهرجانات عقب قائلا إن هذا النوع من الأغاني ليس به مشكلة ولكن المشكلة من الكلمات التي تُقال في الأغنية، وذلك أمر لازم يكون هناك تحكم به.