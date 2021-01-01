المفتي: المسلمون «مأمورون شرعا» بتهنئة الأقباط بأعيادهم والاحتفال معهم

أفتى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بأن المسلمين مأمورون شرعًا بتهنئة الأخوة الأقباط بأعيادهم وكذلك الاحتفال بمولد سيدنا عيسي عليه السلام، فذكر أن القرآن الكريم احتفى بسيدنا عيسي وكذلك احتفى بمولده، ولذلك نحن كمسلمين نحتفل بسيدنا عيسي وبمولده ونهنئ من أجله.

علام: القرآن يأمرنا الاحتفاء بسيدنا عيسي وتهنئة الأقباط في مولده

وأضاف «علام»، خلال حواره في برنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على شاشة «صدى البلد»، أنه ما دام القرآن الكريم احتفى بمولد سيدنا عيسي فهذا كأنه يأمورنا بأن نحتفي به كذلك، وهناك أمر أخر في القرآن الكريم يأمرنا أيضًا أن نحتفي بمولد سيدنا عيسي والأخوه الأقباط وتهنئتهم.

المفتي: لا يجوز إطلاقا إخراج تهنئة الأقباط من دائرة البر

واستشهد مفتي الديار المصرية، بقول الله تعالى « لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، موضحًا أن البر هنا يكون على اتساعه، ولا يجوز إطلاقًا أن نخرج تهنئة الأقباط بأعيادهم من دائرة البر.

وأشار «علام»، إلى أن التهنئة جزء من البر إلى هؤلاء الأخوة الأقباط والفرح معهم بمولد سيدنا عيسى عليه السلام، فمن ناحية التهنئة بمولده فنحن كمسلمين مأمورون بها شرعًا فنذهب إلى أخواننا الأقباط لتهنئتهم، وهناك فتوى أصدرناها في دار الإفتاء المصرية بخصوص هذا الأمر.

لا تلفتوا لمن يطلق فتاوى بشأن عدم جواز تهنئة الأقباط

وأوضح أن مصر لها تجربة عظيمة جدًا ذات خصوصية في التعايش فيما بين ابناء الوطن الواحد، مكررًا مرة أخرى فتواه « نحن مأمورين شرعًا بتهنئة الأقباط بأعيادهم»، مطالبا من الجميع عدم السماع لبعض الذين يفتون بأنه لا يجوز التهنئة وما شبه ذلك، فالقرآن الكريم هو من يأمرنا بذلك.