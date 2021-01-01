تامر حسني بعد اختياره نجم العام: بحاول أكون إيجابي بشغلي مش بالكلام

أبدى الفنان تامر حسني سعادته بسبب تكريمه بلقب نجم العام من قناة «ON»، نظرًا للمجهود الذي قدمه طوال العام، مشيرًا أنه يعمل بجد ويجتهد في الأيام الصعبة، لافتًا أن الأوقات الصعبة تكون كثيرة على الإنسان «للأسف العصر اللي احنا عايشينه فيه طاقات كثيرة محبطة وناس كتيرة حاسة بضغوطات وصعوبات كتير وبحاول من خلال شغلي وصوتي وأفلامي إني أكون إيجابي فعلا مش كلام وخلاص، وبحاول أكون كده عشان كده ببدأ بنفسي وبشتغل جدا ومركز وبوظف كل طاقتي لشغلي، وأعمل حاجة كويسة ومختلفة وبتعبر عن الناس».

وأضاف «حسني»، خلال لقائه على حامش حفل رأس السنة قائلًا: «من بداية السنة أغنية حلو المكان وفيلم الفلوس عمل ردود أفعال كبيرة جدا ومتصنف ضمن أعلى 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية والعربية في مكتبة السينما»، مشيرًا أن ألبومه الأخير حصل على ردود أفعال إيجابية عن ألبومه الجديد وأعجب به جمهوره بشكل كبير، وأن كل أغاني الألبوم وصلت لمرحلة الأكثر انتشارًا «التريند».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، قد قررت الاحتفال بليلة رأس السنة؛ وتنظيم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسني والنجمة نانسي عجرم، بدون جمهور، على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، وذلك بعد أن أذاعت احتفالات ضخمة بالألعاب النارية والموسيقى على كوبري «تحيا مصر» والمسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية احتفالًا بالعام الجديد وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، وتمت اذاعتها على بعض القنوات وشاهدها عدد كبير من المواطنين حيث أضاءت أنوار الألعاب النارية سماء القاهرة احتفالًا واحتفًاء بالعام الجديد.