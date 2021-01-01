أبلة فاهيتا تحتفل بالعام الجديد.. «تارو وسيرك وأكروبات وأغاني»

احتفلت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» بـ العام الجديد، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، وقدمت أغنية كوميدية على موسيقى أغنية المطرب إيمان البحر درويش «محسوبكو انداس» واستعرضت فيها كل الأحداث التي وقعت خلال عام 2020 بدأ من جائحة الكورونا وصولًا لإصدار عمرو دياب لألبومه الجديد، وقالت في مقدمتها «2020 مش سنة دي سنين كان مستخبي ده فين بكمامة طالعين ومكرشين ومفرفرين».

خبيرة التارو تتوقع العام الجديد

كما استضاف البرنامج، خبيرة التارو، بسنت يوسف، والتي تحدثت عن توقعاتها للعام الجديد باستخدام كروت التارو، والبالغ عددها 78 كارتا وكل كرت يحتوي على رموز وأرقام وحروف وأنها تقوم بترجمة الأوراق وتستخدم معه علم الفلك وعلم الحروف والأرقام لتصل للناتج الذي تتوقعه.

وتوقعت «يوسف» أن يكون العام الجديد «أهدى وأريح وأحسن بكتير» من عام 2020، متوقعة حدوث بعض الأحداث وبعض الإثارة خلال عام 2021، مشددة على أنها ستكون أفضل من 2020، متوقعة أن تحدث فيها حرب وظواهر طبيعية لم تحدث من قبل «لو فيه حاجة اسمها كائنات فضائية هنتأكد فهنعرف عنها ونسمع حاجة تأكدها خلال السنة وأول الـ3 سنين الجايين».

كائنات فضائية ستظهر خلال عام 2021

وتحدثت بسنت يوسف، عن الكائنات الفضائية خلال عام 2021 «ممكن يحصل تواصل معاهم أو أطباق طائرة أو نشوف حاجة هتحصل في السماء البشر كلهم مشافوهاش قبل كده»، متوقعة استمرار فيروس كورونا لفترة، كما توقعت حدوث تحور للفيروس وأن يظهر فيروس جديد.

كما توقعت بسنت يوسف، حدوث ظواهر جوية جديدة لم نعتد عليها وأنه من الممكن مشاهدة الجليد في الصحاري وأن بعض الدول الحارة سيتغير طقسها لبارد، وأن بعض الدول الباردة سيتحول طقسها لحار.

لعبة جت الحزينة ترقص وأكروبات

كما استدعت أبلة فاهيتا، 3 من جمهورها، ولعبت معهم «لعبة الكراسي المتحركة والقطة العامية»، وجمعتهم في لعبة «جت الحزينة ترقص»، وحصل الفائز على بطانية هدية.

كما شهد برنامج «الدوبلكس» الذي تقدمه أبلة فاهيتا، تقديم عرض أكروبات لأول مرة، كما عرضت فقرة «شعلقني في السقف والنبي يا أحمد».

كما استضافت دهب الحلو مدربة الأسود، والتي أكدت أن عشرة الأسود أسهل من عشرة البشر، باعتبارهم واضحين ويظهر عليهم مشاعرهم بعكس الإنسان.