انهيار بمنزلين دون وقوع أصابات في سوهاج

أخلت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، منزلا مكونا من طابقين من السكان بقرية السلاموني دائرة مركز أخميم، عقب حدوث انهيار في بأحد حوائط المنزل، كما شهدت قرية الفاوية دائرة مركز البلينا، حدوث انهيار بمنزل غير مأهول بالسكان، ولم ينتج عن الواقعتين حدوث إصابات بأحد، وعينت الشرطة الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقتين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد ورود بلاغ بحدوث انهيار حائط بمنزل بناحية السلاموني دائرة المركز، حيث انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع الانهيار.

تبين من المعاينة والفحص انهيار حائط بمنزل مكون من طابقين، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 170 متر مأهولا بالسكان ملك «كمال.ب.ا»، 72 عاما عامل، يقيم بذات الناحية، دون حدوث إصابات، تم إخلاء المنزل من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم.

وتبلغ لمركز شرطة البلينا بحدوث انهيار حائط بمنزل بناحية الفاوية بندر البلينا، حيث انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار جزء من حائط لمنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 60 مترا غير مأهول بالسكان، ملك «وديد. ف. ج»، 63 عاما، صاحب ورشة نجارة، يقيم بذات الناحية، دون حدوث إصابات.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، بسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لاتخاذ اللازم.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.