حادث تصادم يكشف ضابطا مزيفا أمام المتحف الكبير في الرماية

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على شاب بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة من أجل النصب على المواطنين، وبينت تحقيقات النيابة أن المتهم ألقي القبض عليه بعد أن كشفه حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام المتحف الكبير في الرماية، وأن المتهم تدخل عقب الحادث وطلب من صاحبي السيارتين بطاقة الرقم القومي لكل منهما، مدعيًا أنه ضابط مباحث، ثم ساومهما على مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهما.

المتهم وقف بسيارته لاستثمار حادث سير

أفادت تحريات المباحث، بأن المتهم كان يسير بسيارته بالقرب من المتحف المصري وعندما لاحظ وجود خلاف بين صاحبي سيارتين ملاكي بعد وقوع تصادم بينهما وقف بسيارته وطلب منهما بطاقة الرقم القومي، وتركهما وتوجه إلى سيارته وفتح بابها ثم جلس فيها وعندما حضر صاحبا السيارتين أخبرهما أن ضابط مباحث ومتجه إلى قسم شرطة الهرم وسوف يحرر ضدهما محضر بتعطيل الطريق ثم ساومهما على مبلغ مالي 2000 جنيه نظير تركهما.

قوة أمنية كشفت الواقعة

لاحظت قوة تراقب الحالة الأمنية في محيط المتحف الكبير وجود حادث تصادم بين سيارتين فتوجهت إليهما لفحص أسباب، وأثناء سيرهما في إجراءات الفحص أخبرهما مالكا السيارتين أن ضابط المباحث أخذ منهما بطاقة الرقم القومي فتوجه أمين شرطة إليه وبدأ في معرفة أسباب الحادث وخلال الحديث معه ارتابت القوة الأمنية في تصرفاته عندما رفض الكشف عن هويته أو الجهة التي يعمل فيها.

القبض على المتهم

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم شرطة الهرم، وبمواجهته اعترف بأنه وقف بسيارته من أجل استغلال الحادث في النصب على صاحبي السيارة لكنهما تباطآ في الاستجابة له لمدة 10 دقائق وخلال تلك المدة حضرت قوة أمنية، وعقب انتهاء المباحث من سماع أقواله أحيل المتهم إلى النيابة العامة وقررت حبسه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين، وأكدت تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهم يباشر نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين منذ عدة أشهر فتمكنت المباحث من ضبطه واتهمه صاحبا السيارة بالنصب عليهما.