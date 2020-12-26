إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 7 أشخاص في حادث مروري، قبل قليل، إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع أخرى نقل قرب الوحدة المحلية لقرية الحمام، التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عن إصابة 7 أشخاص، إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع أخرى نقل، وجاري معاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: محمد علي محمد، 30 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وحسن جميل حسن، 35 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحجاج عبدالتواب روبي، 32 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ومحمود شعبان سيد، 32 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وحماده خميس محمد، 34 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ومحمود محمود عبدالصمد، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وناصر شعبان عبدالتواب، 55 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة.

وتبين أن المصابين جميعا يقيمون بمحافظة الفيوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

كان مستشفى بني سويف التخصصي، قد استقبل 6 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من زوجين و 4 من أبنائهم، مساء الجمعة، مصابون باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية عبارة عن فول وطعمية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية من غسيل معدة وتعليق محاليل، وسحب عينة من القيء لفحصها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.