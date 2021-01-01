مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بقنا  

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، إثر تصادم "تروسيكل" ودراجة نارية، بقرية دندرة في مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الإسعاف، بمصرع أشرف حسن إبراهيم، 24 عامًا، وإصابة محمد أحمد محمود، 17 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، إثر تصادم تروسيكل ودراجة نارية، أعلى كوبري دندرة بقنا.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وقال مصدر بإسعاف قنا، إن الحادث هو الأول الذي تسجله الهيئة في العام الجديد 2021 في محافظة قنا.