السودانيون يحيون الذكرى الـ65 للاستقلال.. والصحة تنصحهم بـ«الكمامة»

يتطلع الشعب السوداني إلى عام 2021 بأحلام وطموحات في عهد جديد من تاريخ يكتب لهذا البلد، حيث يحيي السودانيون اليوم ذكرى الاستقلال، وجلاء المستعمر البريطاني عن أرضهم، ويتذكرون معاناتهم من الاستعمار ونضالهم ضده، وصولا لنجاحهم في الحصول على الاستقلال، حيث زينوا الشوارع وشرفات المنازل بالأعلام الوطنية، بالرغم من أن هذا العام يأتي مختلفا بسبب قرارات الحكومة السودانية وحكام الولايات بالإغلاق أو حظر التجول.

البرهان يحث الشعب على العمل

من جانبه دعا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان إلى تضافر كامل الجهود والعمل سويا من أجل معالجة أثار الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد وأزمة جائحة كورونا .

وقال البرهان في خطابه للشعب بمناسبة ذكرى الاستقلال مساء أمس: «إن الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بالبلاد ، فضلا عن أزمة كورونا التي أثرت على اقتصادنا وواقعنا المعيشي هذا الواقع يتطلب منا جميعا تضافر الجهود والعمل سويا بهمة وإخلاص بالتعاضد والترابط المجتمعي، والاعتماد على مواردنا».

وأضاف: «إن وطننا الآن، يدعونا أكثر من أي وقت مضى، لنضمد جراحه، ونقيل عثراته ونسد ثغراته، بالوفاء، والعطاء والبذل بلا حدود، والعمل لمصلحته، وهو يعبُر أصعب المسالك، مما يستوجب التكاتف والتعاضد والتضامن، لنحافظ على سلامهِ واستقراره وأمنه ووحدته».

بدورها هنأت وزارة الصحة الاتحادية، الشعب السوداني بالذكرى الخامسة والستون لاستقلال البلاد وجلاء الاحتلال البريطاني، متمنية لهم دوام الصحة والعافية فـي ظل سودان حر مستقل، ينعم فيه أبناؤه وبناته بالحرية والسلام والعدالة.

وقالت الصحة السودانية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحن إذ نهتم بسلامتكم نرجو الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمحافظة على غسل وتعقيم الأيادي بانتظام وارتداء الكمامة مع عدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الرقم 9090 لأجل سودان معافى من الكورونا».