الميكروويف أم الفرن الكهربائي.. أيهما الأقل استهلاكا للطاقة؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، عن الاختيار الأفضل بين الميكروويف والفرن الكهربائي لتسخين الطعام، وأيهما يستهلك كهرباء بشكل أقل.

وفي إطار النصائح التي يقدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر، يستعرض الجهاز الأقل استهلاكا للكهرباء بينهما، والاستخدام الأمثل للفرن لتقليل الاستهلاك، على النحو التالي:

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواطنين، بالاعتماد على الميكروويف لتسخين الأطعمة، بدلا من الفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالي خفض قيمة الفاتورة شهريا؛ إذ أن متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات حتى 1700 وات، وهي قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة الكهربائية، مقارنة بالفرن الكهربائي، كما أن فترة استخدامه دقائق قليلة، والتسخين يكون أسرع، مما يجعل سحب الكهرباء أقل.

الطريقة الأمثل لاستخدام الفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء

وجاءت طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء من خلال التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن، واستخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين للحصول على نتائج أفضل، واستهلاك أقل للكهرباء، ومن الأفضل تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

عادات خاطئة ترفع قيمة فاتورة الكهرباء

كما حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السلوكيات خاطئة، التي ترفع من قيمة فاتورة الكهرباء، أبرزها تراكم الثلج في الفريزر، وتكرار فتح باب الثلاجة دون داعٍ، واستخدام السخان بشكل خاطئ من خلال تسخين المياه قبل الحاجة مباشرة للاستخدام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، علما بأن غلاية المياه تستهلك كهرباء بدرجة كبيرة.

ويشير الجهاز إلى أنه من الأفضل، اختيار نوع موفر للطاقة عند الشراء، وغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، كما يجب فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الاستخدام.