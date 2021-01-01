استئصال ورم سرطاني خبيث من حلق فتاة بكفر الشيخ الجامعي

أجرى فريق من جراحي قسم التجميل بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، جراحة استئصال ورم سرطاني من الأورام الخبيثة المتقدمة التي تصيب الغدد اللعابية بسقف حلق مريضة تبلغ من العمر 20 عامًا.

وخضعت الفتاة لمحاولة إزالة سابقة للورم خارج المستشفى، ما زاد من تعقيد التعامل الجراحى معها، وتم تجهيز المريضة للعمليات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، وإجراء استئصال كلى للورم وحافة من الأنسجة السليمة المحيطة بالورم مع الحفاظ على عضلات سقف الحلق المسئولة عن مخارج الحروف أثناء الكلام، ما ترتب عليه إزالة نصف سقف الحلق .

وأجرى الفريق الطبي، جراحة تجميلية للمريضة بواسطة شريحة مخاطية عضلية منقولة على شريان الوجه، لإعادة بناء الفم واستعادة القدرة على التحدث وتناول الطعام والبلع والحفاظ على الشكل الجمالي وأجريت الجراحة بنجاح تام.

وتكون الفريق من كل من الدكتور صفوت عادل حجازى، الدكتور باسم الفقى، والدكتور محمود زاهر، والدكتور رامى علي، كما شاركت الدكتوره هبه داوود، من التخدير في الجراحة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طه اسماعيل، عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وفي وقت سابق، أجرى فريق من جراحي قسم النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، جراحة لمريضة تبلغ من العمر نحو 46 عامًا، حيث تم استئصال ورم ليفى بالرحم طوله 33 سنتيمترًا ووزنه 4 كيلو جرامات.

وعانت السيدة من مشاكل لمدة طويلة عقب ولادتها 3 أطفال، وخلال إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود ورم ليفي بالرحم، وقام الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بإجراء الجراحة الدقيقة للمريضة، بمساعدة عدد من الأطباء بالقسم وقسم التخدير.