«التعليم العالي»: لن نلغي نتائج امتحانات العام الدراسي المؤجل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه منذ عامين بضرورة رقمنة مصر والتحول الرقمي، والجامعات هي جزء من هذا التوجه الذي يجب أن يبدأ فيها التحول الرقمي، لذلك صدر تكليف بإجراء الامتحانات الإلكترونية منذ عامين وميكنة الجامعات وتحويلها لذكية، وهذا بدأ قبل ظهور فيروس كورونا بعام ونصف، وهو ما ساعدها للتعامل خلال الأزمة.

البنية التحتية الإلكترونية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، أنه جرى تطوير البنية التحتية من شبكات الإنترنت وسعة الإنترنت، وكل هذه البنية التحتية كانت استراتيجية للدولة وبعد كورونا أصبحت حتمية، لافتا إلى أن التعليم الإلكتروني يعتمد بشكل أكبر على الحرية بين عضو التدريس والطالب، ومن شأنه زيادة التواصل بينهما من خلال المنصات الإلكترونية.

استراتيجية 2030 واضحة للغاية

وأشار إلى أن استراتيجية مصر 2030 واضحة للغاية.. إلى أين نريد أن نرى مصر، وهي مصر الحديثة والجديدة، «لو كان مصر الرقمية أقوال مكناش قدرنا نعمل امتحانات إلكترونية»، ولكن هذه رؤى استراتيجيات قابلة للتنفيذ ويجرى تنفيذها حاليا.

مصير نتائج الامتحانات التي بدأت

وأوضح الامتحانات التي كانت جارية قبل قرارات المجلس الأعلى للجامعات بتأجيل الدراسة لن يتم إلغاء نتائجها، ولكن سيتم البناء عليها، واستكمال الباقي بعد إجازة منتصف العام، والهدف من ذلك توفير بيئة صحية للتعلم، وتقليل نسب الإصابات بفيروس كورونا، والعالم يتحرك حاليا من خلال المنصات الإلكترونية في الاجتماعات والمؤتمرات والتواصل أكثر سهولة وتعميما.