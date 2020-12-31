«التعليم العالي» تنفي استبدال الامتحانات لسنوات النقل برسائل بحثية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة ما يتم الترويج له بشأن تحويل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، لطلاب سنوات النقل بالجامعات الحكومية والخاصة إلى رسائل بحثية، مؤكداً أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، والامتحانات ستتم في موعدها الجديد المحدد من قبل مجلس الوزار اليوم، بعد إجازة منتصف العام الدراسي الجديد، وستكون وفقاً لنظام التعليم الهجين الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الفترة الماضية، مؤكدا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 لجميع الفرق الدراسية في الموعد المقرر والمعلن من قبل مجلس الوزراء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار تعليق الدراسة وتحويلها إلى أون لاين يسري على جميع منتسبي الجامعات من مراحل الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك قرارات تأجيل الامتحانات، موضحاً أن الجامعات المصرية على أتم الاستعداد لتطبيق التعليم عن بعد على أكمل وجه.

الجامعات: نستعد لتطبيق الدراسة عن بعد بعد على أكمل وجه

وكشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات مستعدة لتطبيق نظام الدراسة أون لاين منذ الفصل الدراسي الأول، خاصة في إطار تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقيدي والتعليم عن بعد، مؤكدين أن قرار التحويل جاء صائباً من أجل المحافظة على صحة وسلامة الجميع من أي أضرار أو أخطار تتعلق بتفشي فيروس كورونا.