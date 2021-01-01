7 إجازات رسمية في النصف الأول من 2021.. تعرف عليها

احتفل العالم أجمع أمس ببداية العام الجديد، وبالتزامن مع ذلك يحرص المواطنون على معرفة الإجازات الرسمية في 2021 التي يحق لهم الحصول عليها، ووفقا لما نشر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، فإن هناك إجازات يحصل فيها العاملون بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي على إجازة رسمية بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.

«الوطن» ترصد بالتواريخ، مواعيد الإجازات الرسمية التي تنتظر المواطنين حتى منتصف العام الجديد 30 يونيو2021، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

7 ينابر

يحتفل المصريون أجمع في 7 يناير بعيد الميلاد القبطي، الذي يوافق يوم الخميس.

25 يناير

كما يحصل المواطنون على إجازة رسمية احتفالا بثورة 25 يناير عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، الذي يوافق يوم الإثنين.

25 إبريل

وفي 25 إبريل 2021 يحتفل جميع المصريين بعيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الأحد والذي يعتبر إجازة رسمية.

1 مايو

ويعد الاحتفال بعيد العمال إجازة رسمية كل عام والذي يوافق يوم السبت 1 مايو.

3 مايو

ويحصل المواطنون على إجازة رسمية في عيد شم النسيم، الذي يوافق يوم الإثنين.

13 مايو

على مدار 3 أيام بداية من 13 مايو 2021 يحق للمواطنين الحصول على إجازة رسمية احتفالا بداية من وقفة عيد الفطر المبارك.

30 يونيو

وفي 30 يونيو من كل عام يحصل المواطن على إجازة رسميًا احتفالا بثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء.

يذكر أن نص القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193، لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تضاف فقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى، من القرار، نصها كالآتي: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الأحوال التي يقدرها، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع، أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها».