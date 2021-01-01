طقس أول أيام 2021.. شبورة تصل إلى حد الضباب وتحذيرات لقائدي السيارات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل في أول أيام العام الجديد، ويكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية كثيفة تصل حد الضباب، ما قد يسبب حوادث مرورية، ناصحة قائدي السيارات بالحذر خلال قيادتهم على الطرق السريعة والزراعية.

الطقس ليلا

كذلك يتوقع الخبراء، وفقا لما استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، أن الطقس ليلا بارد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

طقس الغد

كما تشهد البلاد غدا الجمعة شبورة مائية كثيفة إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأمطار

كما تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية أمطارا خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11.

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.

مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 10.

بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 13.

دمياط: العظمى 21 والصغرى 3.

الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.

السويس: العظمى 22 والصغرى 12.

العريش: العظمى 20 والصغرى 11.

طابا: العظمى 22 والصغرى 14.

سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 3.

شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 15.

الغردقة: العظمى 25 والصغرى 14.

الفيوم: العظمى 21 والصغرى 8.

بني سويف: العظمى 21 الصغرى 10.

المنيا: العظمى 22 والصغرى 10.

أسيوط: العظمى 22 والصغرى 10.

سوهاج: العظمى 23 والصغرى 9.

قنا: العظمى 23 والصغرى 11.

الأقصر: العظمى 24 والصغرى 11.

أسوان: العظمى 25 والصغرى 12.