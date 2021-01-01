سعر الدولار اليوم الجمعة 1-1-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الدولار في البنوك بشكل يومي، التي تختلف بين الحين والآخر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار في البنوك المختلفة، وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق أول أيام العام الميلادي الجديد، مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أمس الخميس الموافق 31 ديسمبر2020، قبل ساعات من العام الجديد، وذلك بعد ارتفاع وصل إلى 3 قروش، مقارنة بيوم الخميس الماضي.

وزادت توقعات عدة تقارير اقتصادية، بارتفاع سعر الدولار مع بداية العام الميلادي الجديد، شرط أن يتجاوز 15.80 جنيها في البنوك، واتفق على الحريري، سكرتير الشعبة لعامة للصرافة بالغرف التجارية، مع تلك التوقعات، موضحا أن هناك مخاوف من تبعيات الموجة الثانية لفيروس «كوفيد 19»، على أن يكون التأثير الأكبر على قوة الجنيه مقابل الدولار.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته

وأوضح تقرير خاص ببنك الاستثمار بلتون، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته، ومن الممكن أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1 يناير 2021

سجل الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري بقيمة 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل اليورو وفق آخر تعاملا قبل اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 19.23 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.22 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي، سجل وفق آخر تعاملا قبل اليوم الجمعة، في بنك قناة السويس 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.