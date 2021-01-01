اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان

أعلنت شركة شركات مياه الشرب بأسسون قطع المياه، اليوم، لبدء أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش بداية من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان.

وأكدت الشركة أن انقطاع المياه سيشمل مناطق ( شرق البندر – الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار بالكامل – شارع الكورنيش القديم بالكامل – شارع عباس فريد والشونة - الشارع الجديد – شارع كسر الحجر – وسط البلد بالكامل – أطلس بالكامل – السلطان أبو العلا) وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 1/1/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 2/1/2021 ".

وفي سياق متصل، تواصل المحافظة متابعة المشروع الجارى تنفيذه لإحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3,4كم وبقطر 600 مللى.