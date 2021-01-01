تفاصيل 18 يوما قضاها السويركي مع زوجة عمرها 14 عاما

كشفت مصادر، عن أغرب زيجة لرجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك سلسلة المحال الشهيرة التوحيد والنور، في سجل زيجاته التي وصلت إلى ما يقرب من 100 زيجة، وهي فتاة قاصر لم يتخطى عمرها 15 عاما، وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، وطلقها بعد أيام من زواجه منها بسبب اكتشافه لعيب بقدمها، قائلة: «السويركي تزوج من فتاة تدعى (س. ف)، تبلغ من العمر 14 عاما ونصف، وكانت طالبة في إعدادي».

18 يوما فقط

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الزيجة كانت في مطلع الألفية الجديدة، لم تستمر إلا بضعة أيام، حيث طلقها السويركي في اليوم الـ 18، بعدما شاهد قدمها في ليلة الدخلة ووجدها بها بعض العيوب التي وصفها بالتشوه، ثم طلقها بعدما دفع 20 ألف جنيه، دون أن يدخل بها.

وتابعت المصادر، أن والد الفتاة اعترض في بداية الأمر على الزيجة لأن بنته قاصر وزواجها في هذا السن غير قانوني، ولكن السويركي أقنعه بأنه يستطيع حل أزمة العمر القانوني، وهو بالفعل ما حدث، مشيرة إلى أن والدة الفتاة اُصيبت بالذهول بعدما رأت شقة الزوجية التي تسكنها ابنتها، فلقد كانت فارهة ولا ينقصها أي شيء.

عدد الأبناء

ولفتت المصادر، أن السويركي لم يرغب في الإنجاب من كل زيجاته، حيث أن معظم أولاده من الحاجة فريدة، وهي الزوجة الأولى، والوحيدة التي لا يطلقها، وأيضًا زوجته نبوية، وعدد قليل من الأبناء من زوجات متفرقة، موضحة أن عدد أبناء مالك التوحيد والنور، وصل إلى 18.

وقالت المصادر، إن أكبر أبناء السويركي هو «محمد»، الذي يشبه والده كثيرًا فيما يتعلق بالسيدات حيث يعشق النساء ويتزوج كثيرًا، أما أحمد السويركي، أهم أبناء رجل الأعمال الذي يتحكم في كل شيء، وهناك أولاد وبنات في وظائف جيدة.