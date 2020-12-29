طليقة السويركي تكشف عن «اللهو الخفي» في امبراطورية التوحيد والنور

كشفت السيدة «ش.ع»، طليقة رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، والمقبوض عليه بتهمة تمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال في حسابات قيادات بها، عن مفاجأة جديدة بشأن عائلة السويركي، والعقل المدبر لامبراطورية التوحيد والنور، التي تعمل في منتجات عديدة، عن أنّ نجل السويركي الذي يدعي «أحمد»، هو «اللهو الخفي» في ثروة عائلة السويركي، والمتحكم في كل شيء.

سيارات فارهة

وقالت «ش.ع»، إنّ أحمد السويركي، الابن الثاني لطليقها، الذي أنجبه من الزوجة الأولى «الحاجة فريدة»، وهو المتحكم الفعلي في امبراطورية التوحيد والنور، وفي كل شيء يتعلق بثروة السويركي، مشيرة إلى أنّ السويركي الكبير كان يخاف من أحمد كثيرا، ونشبت بينهما مشاجرات عديدة، وكانت بعضها بسبب زيجات والده.

وأضافت طليقة السويركي، لـ«الوطن»، أنّ هناك اختلافا كبيرا بين أحمد سيد السويركي، وشقيقه محمد، فالأخير يهتم بالنساء ويتزوج مّن تعجبه، عكس أحمد الذي يهتم بالتجارة والسيارات، موضحة أنّ أحمد لديه هوس كبير بامتلاك السيارات الفارهة وتغييرها كل شهر.

اللهو الخفي

وتابعت أنّ الناس لا تعرف الكثير عن أحمد السويركي، فهو مثل «اللهو الخفي» الذي لا يظهر كثيرًا، لكنه يتحكم في كل شيء، كما أنّ السويركي الكبير كتب له عددا من محلات التوحيد والنور للتهرب من الضرائب، لافتة إلى أنّه تخرج في كلية السياحة والفنادق، وأنّه السبب في إجهاضها حين كانت متزوجة بوالده في عام 2005.

وزادت أنّ أحمد السويركي تشاجر مع والده حين علم بخبر حملها، فقررا إجهاضها، وبالفعل فوجئت بـ4 رجال تابعين لأحمد نجل السويركي، اصطحبوها إلى طبيبة نساء وتوليد تدعى «ليلى»، وكانت عيادتها في إمبابة آنذاك، وكانت نتيجة الكشف أنّها حامل في توأم، وبعد يومين جاء الرجال مرة أخرى واصطحبوها إلى أحد المستشفيات في المهندسين، وحدثت عملية الإجهاض.