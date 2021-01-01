متأثرا بكورونا.. وفاة أستاذ جامعي بإعلام كفر الشيخ

توفي الدكتور سيد خضير، أستاذ الاعلام بكلية التربوية النوعية، جامعة كفر الشيخ، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية بقسم العزل الصحي بمستشفى قلين.

وجرى تسليم جثمان الأستاذ الجامعي الراحل إلى ذويه بمركز قطور في محافظة الغربية، استعدادا لدفنه بمقابر العائله وسط حالة من الحزن ألمت بالجميع.

من جانب آخر، واصل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، وتفقد مستشفي الحجر بكفر الزيات لمناقشة البرتوكول الخاص بمرضى كورونا، كما تفقد أقسام العناية الخاصة بمرضى كورونا والأقسام الداخلية الخاصة بالعزل.