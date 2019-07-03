أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالا هاتفيا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعيا المولي عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، على تقديم التعازي في الفقيد، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التي تربط بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي، ومتمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والازدهار".