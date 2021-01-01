فصل الكهرباء عن منيا القمح بالشرقية

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع جنوب الشرقية، فصل محطة محولات منيا القمح كلياً من الساعة الرابعة صباحاً حتى الساعة السابعة صباحاً غداً السبت الموافق 2 / 1 / 2021 ، لأعمال الصيانة الشاملة لجميع مهمات المحطة المذكورة، طبقاً لبرنامج نظافة المحطات الشهري.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بفصل التيار هي: منطقة اللاسلكي - مدرسة الزراعة – الشونة – ميدان المنسي – ميت يزيدو بلاد الوحدة المحلية بالسعديين – سنهوا – ميت سهيل – النعامنه – الحميدية وبلاد الوحدة المحلية بشلشلمون، وقرى الوحدة المحلية بسنهوت والوحدة المحلية بالصنافين والوحدة المحلية بالعزيزية والوحدة المحلية بكفر ابراش – البركاوي – الخشة – الشرابية – المناصرة وقرى الوحدة المحلية بميت جابر – البلاشون".

وفي وقت سابق أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حرصه الدائم على متابعة شكاوى المواطنين، موجهاً الجهات المعنية بحلها فوراً مع إخطار المواطنين بالحلول المتخذه لتقديم خدمة مميزة للمواطنين ، مشيراً إلى أنه يتم عقد لقاء إسبوعي مع المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة بحضور الجهات المعنية للعمل على حلها.

أوضح المحافظ أن إستقبال شكاوى المواطنين يتم من خلال عدد من القنوات والأساليب والطرق، منها وسائل التواصل الحديثة مثل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ، وخدمة واتس آب لرقم 01270664666 ، وخدمة الخط الساخن 16528 ، وغيرها ، ليتم رفع تلك الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعه لمجلس الوزراء.