ضبط 73 طن دقيق غير مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال مراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الاستيلاء على الدعم، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مدير مطحن - كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية» لقيامه بالتلاعب في كميات القمح المدعمة والمنصرفة حصصا للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدي المدعم عن طريق التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء، وعثر بداخل المطحن على 73,531 طن دقيق بلدي مدعم - 37,600 طن نخالة خشنة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.