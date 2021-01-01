جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب، أبرزها «بضائع أجنبية ومستحضرات تجميل».

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (2) قضية.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى».

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1065) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (227) حكما قضائيا متنوعا.

- فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

واتخذت الإدارت المعنية بقطاع أمن المنافذ، الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.