رئيس القطاع الديني بالأوقاف عن غلق المساجد: لا نتمنى ذلك

حول الإشاعات التي تخرج بين الحين والآخر، وتزعم أن من ضمن القرارت الاحترازية التي ستتخذ قريبا لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في مصر، قد تكون إغلاق المساجد وتعليق الصلاة بها، قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، إن هذا ما لانتمناه، ونعول على وعي الشعب المصري في هذه المسألة، مناشدا الجميع بعد غلق مسجد النور، أن يلتزم المصلي بالكمامة ويأخذ معه سجادته الخاصة، ويتوضا في بيته، ثم يذهب للمسجد لأداء فريضة الصلاة، مطالبا المقتدر منهم بشراء كمامات زيادة والتبرع بها لمن لا يحمل كمامة.

طايع: عمال المساجد تدربوا على كيفية توعية المصليين بالإجراءت الوقائة

وأضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة الثلاثاء، من برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن وزارة الأوقاف والعاملين بها تدربوا جيدا خلال الفترة الأخيرة، في كيفية التعامل مع رواد المساجد وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامات والالتزم بالإجراءت الوقائية، فكل العاملين بالمساجد لديهم منشورات ورقية وتعليمات بضرورة إجبار المصليين على ارتداء الكمامات، واستخدام المصليات الشخصية وتحقيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى غلق دورات المياه بشكل كامل، وغلق دار المناسبات والأضرحة.

عامل المسجد لديه كمامات احتياطية لتوزيعها على المصليين

وعن كيف يتعامل عامل المسجد مع غير الملتزمين بالكمامات داخل المساجد، أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن عمال المسجد لديهم كمامات احتياطية على بوابات المساجد يتم توفيرها من الأوقاف وأحيانا من تبرعات الأهالي، فكل عامل لديه احتياطي من الكمامات واحتياطي من سجادات الصلاة الفردية.

وكان قد أصدر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار أمس الثلاثاء بإغلاق مسجد النور بالعباسية، بعد اكتشافه عدم التزام بعض المصليين بالإجراءات الإحترازية، التي تتخذها المساجد أثناء صلوات الحماعة، بهدف الحد من انتشار وباء كورونا المستجد